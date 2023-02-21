Читалкина (Овсянникова) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Читалкина (Овсянникова) Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1951

Отец: Овсянников Павел Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1975

Дочь: Читалкина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Читалкин Константин Александрович

Рождение ребёнка
19.09.1982

Дочь: Антонова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Читалкин Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Читалкин Константин Александрович

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