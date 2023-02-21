Читалкина (Овсянникова) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1951
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1951
Отец: Овсянников Павел Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1975
Дочь: Читалкина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Читалкин Константин Александрович
Рождение ребёнка
19.09.1982
Дочь: Антонова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Читалкин Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно