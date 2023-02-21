Читалкин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1975
Дочь: Читалкина Анна Константиновна
Мать ребёнка: Читалкина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
19.09.1982
Дочь: Антонова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Читалкина Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно