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Читалкин Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1975

Дочь: Читалкина Анна Константиновна

Мать ребёнка: Читалкина Любовь Павловна

Рождение ребёнка
19.09.1982

Дочь: Антонова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Читалкина Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Читалкина Любовь Павловна

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