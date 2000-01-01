Овсянников Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянников Павел Сергеевич

Овсянников Павел Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1951

Дочь: Читалкина Любовь Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close