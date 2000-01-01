Овсянников Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1951
Дочь: Читалкина Любовь Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1977