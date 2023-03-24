Pesonen August Matinpoika
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения24.05.1887
Дата смерти25.09.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1887
Отец: Pesonen Matti Antinpoika
Мать: Könönen Katri Matintytär
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
25.09.1887
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя