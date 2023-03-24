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Pesonen August Matinpoika

Место рождения

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

24.05.1887

Дата смерти

25.09.1887

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1887

Отец: Pesonen Matti Antinpoika

Мать: Könönen Katri Matintytär

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
25.09.1887
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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