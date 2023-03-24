Könönen (Könönen) Katri Matintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKönönen (Könönen) Katri Matintytär

Könönen (Könönen) Katri Matintytär

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1844

Дата смерти

11.06.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.12.1882

Муж: Pesonen Matti Antinpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.05.1884

Сын: Pesonen Oskar Matinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.05.1887

Сын: Pesonen August Matinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
11.06.1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close