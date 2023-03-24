Könönen (Könönen) Katri Matintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1844
Дата смерти11.06.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.12.1882
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.05.1884
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.05.1887
Сын: Pesonen August Matinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
11.06.1915