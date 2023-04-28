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Семён Васильев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Василий Ульянов

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Максим Семёнов

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Емельян Семёнов

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Данила Семёнов

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Роман Семёнов

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Олимпиада Семёнова

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
18 семья
Место жительства
1851
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Переселены на Киргизскую степь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Сидорова

Смерть
Неизвестно
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