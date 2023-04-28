Семён Васильев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Василий Ульянов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Максим Семёнов
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Емельян Семёнов
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Данила Семёнов
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Роман Семёнов
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Олимпиада Семёнова
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Место жительства
1850
18 семья
Место жительства
1851
Переселены на Киргизскую степь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Сидорова
Смерть
Неизвестно