Василий Ульянов
мужской, родился 1767, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 30.09.1848, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьСтепанида ЕгороваНеизвестно г.р.
ОтецУльян СтепановДо 1749 г.р.
Супруги
Прасковья1769 г.р.
Дети
Михаил Васильев1799 г.р.
Илья Васильев ст.Якши-Янгизставская1802 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ульян Степанов
Мать: Степанида Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Илья Васильев ст.Якши-Янгизставская
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Прасковья
Место жительства
1835
Смерть
30.09.1848
Место жительства
1850