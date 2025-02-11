Василий Ульянов 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Ульянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1767, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 30.09.1848, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Степанида ЕгороваНеизвестно г.р.
Отец
Ульян СтепановДо 1749 г.р.
Супруги
Прасковья1769 г.р.
Дети
Михаил Васильев1799 г.р.
Илья Васильев ст.Якши-Янгизставская1802 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ульян Степанов

Мать: Степанида Егорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Прасковья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1802

Сын: Илья Васильев ст.Якши-Янгизставская

Мать ребёнка: Прасковья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Прасковья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Прасковья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Смерть
30.09.1848
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18 семья

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