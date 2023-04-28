Tyzenhauz Adolf Rudolf
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти17.03.1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Жена: Tyzenhauz Genowefa
Рождение ребёнка
25.04.1825
Дочь: Zamoyska Elfryda
Мать ребёнка: Tyzenhauz Genowefa
Работа или профессия
Неизвестно
Napoleono armijos pulkininkas.
Работа или профессия
Неизвестно
Napoleono armijos pulkininkas / pułkownik artyleryi wojsk napoleońskich
Смерть
17.03.1830