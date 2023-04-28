Tyzenhauz Adolf Rudolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tyzenhauz Adolf Rudolf

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Место рождения

Печёра, Вінницька область

Дата рождения

1790

Дата смерти

17.03.1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Печёра, Вінницька область
Бракосочетание
1820

Жена: Tyzenhauz Genowefa

Рождение ребёнка
25.04.1825

Дочь: Zamoyska Elfryda

Мать ребёнка: Tyzenhauz Genowefa

Желудок, Щучинский район, Гродненская область
Работа или профессия
Неизвестно
Napoleono armijos pulkininkas.
Работа или профессия
Неизвестно
Napoleono armijos pulkininkas / pułkownik artyleryi wojsk napoleońskich
Смерть
17.03.1830
Желудок, Щучинский район, Гродненская область
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