Населенное место

Жолудок, им. (кн. Святополк-Четвертинской), р. Жолудянкй, жит. 222 (126 м. 96 ж.), дес. 728, у. гор. 42 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Неман 33 в.