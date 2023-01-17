Желудок
Щучинский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- городской посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
162. Желудок, местечко бывшее государственное и владельческое, дворов 23, жителей 288 (мещ. 741), волостное правление (уездный город в 40 верстах), костел, синагога, моли Показать все
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Жолудок, им. (кн. Святополк-Четвертинской), р. Жолудянкй, жит. 222 (126 м. 96 ж.), дес. 728, у. гор. 42 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Неман 33 в.
Жолудок, м. (кн. Святополк-Четвертинской), р. Жолудянка, жит. 1969 (982 м. 987 ж.), дес. 378,05, у. гор. 42 в., вол. пр. ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Неман 32 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Желудок1290
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Желудок583