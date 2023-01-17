городской посёлок Желудок, городской посёлок Желудок, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Желудок

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Желудская волость
162. Желудок, местечко бывшее государственное и владельческое, дворов 23, жителей 288 (мещ. 741), волостное правление (уездный город в 40 верстах), костел, синагога, моли Показать все

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Жолудская волость
Жолудок, им. (кн. Святополк-Четвертинской), р. Жолудянкй, жит. 222 (126 м. 96 ж.), дес. 728, у. гор. 42 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Неман 33 в.
Жолудок, м. (кн. Святополк-Четвертинской), р. Жолудянка, жит. 1969 (982 м. 987 ж.), дес. 378,05, у. гор. 42 в., вол. пр. ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Неман 32 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район
гп Желудок1290

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Желудокский сельсовет
гп Желудок583
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close