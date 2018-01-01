село Печёра, Вінницька область (на 2018) — Familio

Печёра

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Печарская волость
403. Печара, местечко бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 202, жителей 1173, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, католическая Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Печерская волость
местечко Печеры453101181518486248595312201196

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Печарская волость
Печара418490915-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2321Печераселоцентр сільської радир-н Тульчинськийсільрада Печерська

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