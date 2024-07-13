Олиференко (Гришенко) Агриппина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Гришенко Иосиф Фёдорович
Мать: Гришенко Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олиференко Прокофий Лазаревич
Отец ребёнка: Олиференко Лазарь Афанасьевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Велентей (Олиференко) Евфросинья Лазаревна
Отец ребёнка: Олиференко Лазарь Афанасьевич
Смерть
После 1797