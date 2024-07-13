Олиференко (Гришенко) Агриппина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олиференко (Гришенко) Агриппина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Гришенко Иосиф Фёдорович

Мать: Гришенко Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олиференко Прокофий Лазаревич

Отец ребёнка: Олиференко Лазарь Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Велентей (Олиференко) Евфросинья Лазаревна

Отец ребёнка: Олиференко Лазарь Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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