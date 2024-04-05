Гришенко Иосиф Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришенко Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Олиференко (Гришенко) Агриппина Иосифовна
Мать ребёнка: Гришенко Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Гришенко Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Гришенко Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Гришенко Феодосия Иосифовна
Мать ребёнка: Гришенко Ирина Яковлевна
Смерть
До 1797