Гришенко Иосиф Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришенко Иосиф Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришенко Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Олиференко (Гришенко) Агриппина Иосифовна

Мать ребёнка: Гришенко Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Гришенко Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Гришенко Ирина Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Гришенко Феодосия Иосифовна

Мать ребёнка: Гришенко Ирина Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1797
Покровское, Чернігівська область

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