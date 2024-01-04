Велентей (Олиференко) Евфросинья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей (Олиференко) Евфросинья Лазаревна

Велентей (Олиференко) Евфросинья Лазаревна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Велентей Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Велентей Андрей Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Велентей Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Велентей Андрей Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.

Дочь: Велентей Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Велентей Андрей Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close