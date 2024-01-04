Велентей (Олиференко) Евфросинья Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Велентей Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Велентей Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Велентей Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Велентей Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.
Дочь: Велентей Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Велентей Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно