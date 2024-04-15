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Гончаренко Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Гончаренко Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гончаренко Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Гончаренко Никита Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гончаренко Степан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гончаренко Трофим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гончаренко Максим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гончаренко Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1838
Кровное, Сумська область
поступил во владение по купчей Таврической губернии Симферопольского уезда помещице действующей статской советнице Шостак | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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