Гончаренко Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Гончаренко Максим
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гончаренко Иван Федорович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гончаренко Никита Федорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гончаренко Степан Федорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гончаренко Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гончаренко Максим Федорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гончаренко Иван Федорович
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей Таврической губернии Симферопольского уезда помещице действующей статской советнице Шостак | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно