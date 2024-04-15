Гончаренко Максим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Максим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гончаренко Федор Максимович

Мать: не указана

Место жительства
До 1838
Кровное, Сумська область
поступил во владение по купчей Таврической губернии Симферопольского уезда помещице действующей статской советнице Шостак | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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