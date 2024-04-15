Гончаренко Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гончаренко Федор Максимович
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей Таврической губернии Симферопольского уезда помещице действующей статской советнице Шостак | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно