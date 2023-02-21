(Золощук) Ольга Ильковна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золощук) Ольга Ильковна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золощук Илья Илько Григорьевич

Мать: Золощук Марыся

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Оксана Валерьевна

Отец ребёнка: Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Валерьевич

Отец ребёнка: Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Валерьевич

Отец ребёнка: Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валерий

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