(Золощук) Ольга Ильковна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золощук Илья Илько Григорьевич
Мать: Золощук Марыся
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Оксана Валерьевна
Отец ребёнка: Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Валерьевич
Отец ребёнка: Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Валерьевич
Отец ребёнка: Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валерий