Золощук Марыся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золощук Петро Илькович Ильич
Отец ребёнка: Золощук Илья Илько Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ильковна Ильинична
Отец ребёнка: Золощук Илья Илько Григорьевич
Смерть
Неизвестно