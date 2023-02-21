Золощук Марыся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золощук Марыся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золощук Илья Илько Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золощук Петро Илькович Ильич

Отец ребёнка: Золощук Илья Илько Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ильковна Ильинична

Отец ребёнка: Золощук Илья Илько Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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