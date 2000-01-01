Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Оксана Валерьевна
Мать ребёнка: Ольга Ильковна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Ольга Ильковна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Валерьевич
Мать ребёнка: Ольга Ильковна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Ольга Ильковна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Ильковна Ильинична