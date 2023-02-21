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Голубев Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Голубев Николай Константинович

Мать ребёнка: Голубева Юлия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Голубев Константин Константинович

Мать ребёнка: Голубева Юлия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Голубева София Константиновна

Мать ребёнка: Голубева Юлия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Голубев Алексей Константинович

Мать ребёнка: Голубева Юлия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Настоятель священник Зосимо-Савватиевской церкви г. Вологды.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Юлия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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