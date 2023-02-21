Голубев Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Голубев Николай Константинович
Мать ребёнка: Голубева Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Голубев Константин Константинович
Мать ребёнка: Голубева Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Голубева София Константиновна
Мать ребёнка: Голубева Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Голубев Алексей Константинович
Мать ребёнка: Голубева Юлия Михайловна
Работа или профессия
1885
Настоятель священник Зосимо-Савватиевской церкви г. Вологды.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Юлия Михайловна
Смерть
Неизвестно