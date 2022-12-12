Голубева Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Голубев Николай Константинович
Отец ребёнка: Голубев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Голубев Константин Константинович
Отец ребёнка: Голубев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Голубева София Константиновна
Отец ребёнка: Голубев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Голубев Алексей Константинович
Отец ребёнка: Голубев Константин Васильевич
Место жительства
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно