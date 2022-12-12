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Голубева Юлия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Голубев Николай Константинович

Отец ребёнка: Голубев Константин Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Голубев Константин Константинович

Отец ребёнка: Голубев Константин Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Голубева София Константиновна

Отец ребёнка: Голубев Константин Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Голубев Алексей Константинович

Отец ребёнка: Голубев Константин Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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