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Шакун Иван Андреевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шакун Андрей Прокопьевич

Мать: Шакун Мария Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакун (Тимченко) Акулина Семёновна

Рождение ребёнка
24.10.1800 ст.

Дочь: Шакун Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Шакун (Тимченко) Акулина Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1807 ст.

Сын: Шакун Илья Иванович

Мать ребёнка: Шакун (Тимченко) Акулина Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1801

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