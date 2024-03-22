Шакун Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Шакун Андрей Прокопьевич
Мать: Шакун Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1800 ст.
Дочь: Шакун Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Шакун (Тимченко) Акулина Семёновна
Рождение ребёнка
19.07.1807 ст.
Сын: Шакун Илья Иванович
Мать ребёнка: Шакун (Тимченко) Акулина Семёновна
Смерть
После 1801