Шакун (Тимченко) Акулина Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакун Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1800 ст.
Дочь: Шакун Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Шакун Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1807 ст.
Сын: Шакун Илья Иванович
Отец ребёнка: Шакун Иван Андреевич
Смерть
После 1801