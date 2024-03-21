Шакун (Тимченко) Акулина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШакун (Тимченко) Акулина Семёновна

Шакун (Тимченко) Акулина Семёновна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакун Иван Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1800 ст.

Дочь: Шакун Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Шакун Иван Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1807 ст.

Сын: Шакун Илья Иванович

Отец ребёнка: Шакун Иван Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1801

Мы используем куки для улучшения работы сайта.