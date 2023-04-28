Извекова (Ивахина) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1891
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891
Бракосочетание
18.01.1909
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Извеков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Извеков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1916
Сын: Извеков Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: Извеков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
22.10.1924
Дочь: Емакова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Извеков Матвей Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1958