Извекова (Ивахина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Ивахина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.01.1891

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: Ивахин Андрей Каллиникович

Мать: Ивахина Мария Савельевна

Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Извеков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Извеков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Извеков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1916

Сын: Извеков Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: Извеков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1924

Дочь: Емакова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Извеков Матвей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1958
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