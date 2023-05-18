Емакова (Извекова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1924
Дата смерти02.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1924
Рождение ребёнка
11.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
30.06.1952
Сын: Емаков Валерий Александрович
Отец ребёнка: Емаков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1991