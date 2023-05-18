Емакова (Извекова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емакова (Извекова) Анна Матвеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

22.10.1924

Дата смерти

02.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1924

Отец: Извеков Матвей Степанович

Мать: Извекова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
11.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
30.06.1952

Сын: Емаков Валерий Александрович

Отец ребёнка: Емаков Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емаков Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1991
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