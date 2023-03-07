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Запащиков Михаил Иванович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884 ст.

Отец: Запащиков Иван Федорович

Мать: Запащикова Анна Павловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
06.10.1909 ст.

Жена: Запащикова Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Запащикова Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Сын: Запащиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Запащикова Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
11.02.1914 ст.

Сын: Запащиков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Запащикова Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.04.1916 ст.

Сын: Запащиков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Запащикова Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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