Запащиков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884 ст.
Отец: Запащиков Иван Федорович
Мать: Запащикова Анна Павловна
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
06.10.1909 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Запащикова Мария Ивановна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Сын: Запащиков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Запащикова Мария Ивановна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
11.02.1914 ст.
Сын: Запащиков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Запащикова Мария Ивановна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.04.1916 ст.
Сын: Запащиков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Запащикова Мария Ивановна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно