Филиппова (Лобинцева) Светлана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1984
Бракосочетание
01.07.2006
Рождение ребёнка
26.10.2007
Сын: Филиппов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич
Знаменск, ЗАТО Знаменск, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.10.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.2014
Сын: Филиппов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич