Филиппова (Лобинцева) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Лобинцева) Светлана Сергеевна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

25.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1984

Отец: Лобинцев Сергей Васильевич

Мать: Лобинцева (Лисина) Светлана Игорьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
01.07.2006

Муж: Филиппов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.2007

Сын: Филиппов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич

Знаменск, ЗАТО Знаменск, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.07.2014

Сын: Филиппов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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