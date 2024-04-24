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Лобинцев Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1961

Отец: Лобинцев (Лобынцев) Василий Ермолаевич

Мать: Лобинцева Валентина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобинцева (Лисина) Светлана Игорьевна

Рождение ребёнка
25.05.1984

Дочь: Филиппова (Лобинцева) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Лобинцева (Лисина) Светлана Игорьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.12.1986

Сын: Лобинцев Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Лобинцева (Лисина) Светлана Игорьевна

Знаменск, ЗАТО Знаменск, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.04.1992

Сын: Лобинцев Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Лобинцева (Лисина) Светлана Игорьевна

Знаменск, ЗАТО Знаменск, Астраханская область

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