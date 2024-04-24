Лобинцев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1984
Дочь: Филиппова (Лобинцева) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Лобинцева (Лисина) Светлана Игорьевна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.12.1986
Сын: Лобинцев Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Лобинцева (Лисина) Светлана Игорьевна
Рождение ребёнка
25.04.1992
Мать ребёнка: Лобинцева (Лисина) Светлана Игорьевна