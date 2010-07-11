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Иванов Юрий
Иванов Юрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1949
Дата смерти
11.07.2010
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
(Иванова) Нина
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать:
Нина
Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.2010
Калуга
, город Калуга, Калужская область
попал под поезд где-то под Калугой
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