Иванов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1949

Дата смерти

11.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Нина

Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.2010
Калуга, город Калуга, Калужская область
попал под поезд где-то под Калугой
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