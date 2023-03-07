Мавра (Марфа) Григорьева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Дария Павлова
Бракосочетание
14.02.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1902
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий Дементиев)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Евгений Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий Дементиев)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно