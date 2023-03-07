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Мавра (Марфа) Григорьева

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Дария Павлова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1899

Муж: Григорий (Георгий Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий Дементиев)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Евгений Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий Дементиев)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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