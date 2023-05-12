Фаткуллина (Шибулдина) Наиля Ишбулдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шибулдин Ишбулда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халикова Фаимя Миллятовна
Отец ребёнка: Фаткуллин Миллят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаткуллин Наиль Миллятович
Отец ребёнка: Фаткуллин Миллят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаткуллин Руслан Миллятович
Отец ребёнка: Фаткуллин Миллят
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаткуллин Миллят
Смерть
Неизвестно