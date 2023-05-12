Фаткуллина (Шибулдина) Наиля Ишбулдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллина (Шибулдина) Наиля Ишбулдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шибулдин Ишбулда

Мать: Шибулдина Миниса Миннияровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халикова Фаимя Миллятовна

Отец ребёнка: Фаткуллин Миллят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаткуллин Наиль Миллятович

Отец ребёнка: Фаткуллин Миллят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаткуллин Руслан Миллятович

Отец ребёнка: Фаткуллин Миллят

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаткуллин Миллят

Смерть
Неизвестно
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