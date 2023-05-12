Фаткуллин Миллят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаткуллин Миллят

Фаткуллин Миллят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халикова Фаимя Миллятовна

Мать ребёнка: Фаткуллина Наиля Ишбулдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаткуллин Наиль Миллятович

Мать ребёнка: Фаткуллина Наиля Ишбулдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаткуллин Руслан Миллятович

Мать ребёнка: Фаткуллина Наиля Ишбулдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаткуллина Наиля Ишбулдовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close