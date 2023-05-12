Фаткуллин Миллят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халикова Фаимя Миллятовна
Мать ребёнка: Фаткуллина Наиля Ишбулдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаткуллин Наиль Миллятович
Мать ребёнка: Фаткуллина Наиля Ишбулдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаткуллин Руслан Миллятович
Мать ребёнка: Фаткуллина Наиля Ишбулдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно