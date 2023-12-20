Мамонтова Настасья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Настасья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Мамонтова) Агафья Нестерова

Отец ребёнка: Мамонтов Леонтий Нестеров

Рождение ребёнка
1857

Сын: Мамонтов Прокофий Леонтьев

Отец ребёнка: Мамонтов Леонтий Нестеров

Рождение ребёнка
16.05.1859 ст.

Сын: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Отец ребёнка: Мамонтов Леонтий Нестеров

Смерть
Неизвестно

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