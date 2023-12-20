Мамонтова Настасья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Мамонтова) Агафья Нестерова
Отец ребёнка: Мамонтов Леонтий Нестеров
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мамонтов Прокофий Леонтьев
Отец ребёнка: Мамонтов Леонтий Нестеров
Рождение ребёнка
16.05.1859 ст.
Отец ребёнка: Мамонтов Леонтий Нестеров
Смерть
Неизвестно