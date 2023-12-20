Мамонтов Леонтий Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мамонтов Нестер Петров
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Мамонтова) Агафья Нестерова
Мать ребёнка: Мамонтова Настасья Ефимова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мамонтов Прокофий Леонтьев
Мать ребёнка: Мамонтова Настасья Ефимова
Рождение ребёнка
16.05.1859 ст.
Мать ребёнка: Мамонтова Настасья Ефимова
Смерть
Неизвестно