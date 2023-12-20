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Мамонтов Леонтий Нестеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мамонтов Нестер Петров

Мать: Мамонтова Пелагея Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Мамонтова) Агафья Нестерова

Мать ребёнка: Мамонтова Настасья Ефимова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Мамонтов Прокофий Леонтьев

Мать ребёнка: Мамонтова Настасья Ефимова

Рождение ребёнка
16.05.1859 ст.

Сын: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Мать ребёнка: Мамонтова Настасья Ефимова

Смерть
Неизвестно

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