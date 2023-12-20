Мамонтов Фёдор Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1859 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.
Дочь: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Смерть
Неизвестно