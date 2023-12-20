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Мамонтов Фёдор Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1859 ст.

Отец: Мамонтов Леонтий Нестеров

Мать: Мамонтова Настасья Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1877 ст.

Жена: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.

Дочь: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Смерть
Неизвестно

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