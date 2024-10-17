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Артамонова Ульяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

01.12.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1857

Муж: Артамонов Иван Артамонов

Рождение ребёнка
?.11.1858

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Артамонов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наталья Артамонова

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Рождение ребёнка
05.04.1878

Дочь: (Артамонова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.10.1879

Дочь: (Артамонов) Афанасия Иванова

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1880

Сын: Артамонов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.12.1903
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от преклонности лет | от преклонности лет
Похороны
03.12.1903

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