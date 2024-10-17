Артамонова Ульяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти01.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1857
Рождение ребёнка
?.11.1858
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наталья Артамонова
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Рождение ребёнка
05.04.1878
Дочь: (Артамонова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Рождение ребёнка
06.10.1879
Дочь: (Артамонов) Афанасия Иванова
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Рождение ребёнка
09.10.1880
Отец ребёнка: Артамонов Иван Артамонов
Смерть
01.12.1903
Причина смерти: от преклонности лет | от преклонности лет
Похороны
03.12.1903