Артамонов Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
03.03.1892
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Артамонова) Елизавета Тимовеева
Мать ребёнка: Артамонова Наталья Гордеева
Рождение ребёнка
06.12.1898
Дочь: (Артамонова) Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Артамонова Наталья Гордеева
Рождение ребёнка
02.11.1904
Сын: Артамонов Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Артамонова Наталья Гордеева
Рождение ребёнка
16.09.1908
Дочь: (Артамонова) Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Артамонова Наталья Гордеева
Смерть
Неизвестно