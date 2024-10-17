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Артамонов Тимофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Артамонов Иван Артамонов

Мать: Артамонова Ульяна Андреева

Бракосочетание
03.03.1892

Жена: Артамонова Наталья Гордеева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Артамонова) Елизавета Тимовеева

Мать ребёнка: Артамонова Наталья Гордеева

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.12.1898

Дочь: (Артамонова) Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Артамонова Наталья Гордеева

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1904

Сын: Артамонов Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Артамонова Наталья Гордеева

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.09.1908

Дочь: (Артамонова) Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Артамонова Наталья Гордеева

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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