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Артамонова Наталья Гордеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.03.1892

Муж: Артамонов Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Артамонова) Елизавета Тимовеева

Отец ребёнка: Артамонов Тимофей Иванов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.12.1898

Дочь: (Артамонова) Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Артамонов Тимофей Иванов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1904

Сын: Артамонов Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Артамонов Тимофей Иванов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.09.1908

Дочь: (Артамонова) Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Артамонов Тимофей Иванов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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