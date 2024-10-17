Артамонова Наталья Гордеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.03.1892
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Артамонова) Елизавета Тимовеева
Отец ребёнка: Артамонов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
06.12.1898
Дочь: (Артамонова) Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Артамонов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
02.11.1904
Сын: Артамонов Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Артамонов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
16.09.1908
Дочь: (Артамонова) Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Артамонов Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно