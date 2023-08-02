Андросов / Андрусов / Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1866
Рождение ребёнка
18.07.1868
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Ирина Терентьевна
Рождение ребёнка
12.08.1870
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Ирина Терентьевна
Смерть
Неизвестно