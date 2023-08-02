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Андросов / Андрусов / Гавриил Иванович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Андрусов / Андросов / Иван Артемович

Мать: Андросова Екатерина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Ирина Терентьевна

Рождение ребёнка
30.08.1866

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Ирина Терентьевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Ирина Терентьевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1870

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Ирина Терентьевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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