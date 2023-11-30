Андросова / Андрусова / Ирина Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1866
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1868
Рождение ребёнка
12.08.1870
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно