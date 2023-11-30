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Андросова / Андрусова / Ирина Терентьевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1866

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Гавриил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Гавриил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1870

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Гавриил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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