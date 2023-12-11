Проценок Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Проценок Параскевия Самойлова
Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Проценок Евфимий Самойлов
Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Проценок Евфросинья Самойлова
Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Проценок Анастасия Самойлова
Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно