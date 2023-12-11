Проценок Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценок Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Проценок Параскевия Самойлова

Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Проценок Косма Самойлов

Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Проценок Евфимий Самойлов

Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Проценок Евфросинья Самойлова

Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Проценок Анастасия Самойлова

Отец ребёнка: Проценок Самуил Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценок Самуил Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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