Проценок Косма Самойлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Проценок Самуил Прокопьев
Мать: Проценок Агафья Иванова
Рождение ребёнка
30.09.1789
Дочь: Проценок Евфросинья Космина
Мать ребёнка: Проценок Улита/Евфросинья Авраамова
Рождение ребёнка
22.09.1791 ст.
Дочь: Проценок Татьяна Космина
Мать ребёнка: Проценок Улита/Евфросинья Авраамова
Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Проценок Анна Космина
Мать ребёнка: Проценок Улита/Евфросинья Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно