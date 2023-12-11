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Проценок Косма Самойлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Проценок Самуил Прокопьев

Мать: Проценок Агафья Иванова

Рождение ребёнка
30.09.1789

Дочь: Проценок Евфросинья Космина

Мать ребёнка: Проценок Улита/Евфросинья Авраамова

Рождение ребёнка
22.09.1791 ст.

Дочь: Проценок Татьяна Космина

Мать ребёнка: Проценок Улита/Евфросинья Авраамова

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Проценок Анна Космина

Мать ребёнка: Проценок Улита/Евфросинья Авраамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценок Улита/Евфросинья Авраамова

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