Проценок Самуил Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Проценок Прокопий
Мать: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Проценок Параскевия Самойлова
Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Проценок Евфимий Самойлов
Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Проценок Евфросинья Самойлова
Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Проценок Анастасия Самойлова
Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проценок Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно