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Проценок Самуил Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Проценок Прокопий

Мать: Проценок Наталия

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Проценок Параскевия Самойлова

Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Проценок Косма Самойлов

Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Проценок Евфимий Самойлов

Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Проценок Евфросинья Самойлова

Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Проценок Анастасия Самойлова

Мать ребёнка: Проценок Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценок Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно
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