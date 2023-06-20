Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Павел Мефодиев
Отец ребёнка: Мефодий Исаев
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Вера Мефодиева
Отец ребёнка: Мефодий Исаев
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Александр Мефодиев
Отец ребёнка: Мефодий Исаев
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Василий Мефодиев
Отец ребёнка: Мефодий Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мефодий Исаев
Смерть
Неизвестно