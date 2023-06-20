Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Павел Мефодиев

Отец ребёнка: Мефодий Исаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Вера Мефодиева

Отец ребёнка: Мефодий Исаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Александр Мефодиев

Отец ребёнка: Мефодий Исаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Василий Мефодиев

Отец ребёнка: Мефодий Исаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мефодий Исаев

Смерть
Неизвестно