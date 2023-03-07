Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1845
Жена: Устинья Павловна
Рождение ребёнка
08.03.1847
Дочь: Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Устинья Павловна
Бракосочетание
02.01.1849
Жена: Беляева Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
09.09.1850
Дочь: Надежда Трофимовна
Мать ребёнка: Устинья Павловна
Рождение ребёнка
06.11.1859
Сын: Яков Трофимович
Мать ребёнка: Устинья Павловна
Смерть
Неизвестно