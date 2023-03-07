Трофим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Васильевич

Трофим Васильевич

avatar

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.
1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
09.09.1845

Жена: Устинья Павловна

Рождение ребёнка
08.03.1847

Дочь: Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Устинья Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.01.1849

Жена: Беляева Ульяна Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.09.1850

Дочь: Надежда Трофимовна

Мать ребёнка: Устинья Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.11.1859

Сын: Яков Трофимович

Мать ребёнка: Устинья Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close