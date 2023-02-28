Устинья Павловна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти01.08.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1845
Муж: Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1847
Дочь: Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Васильевич
Смерть
01.08.1848
Рождение ребёнка
09.09.1850
Дочь: Надежда Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1859
Сын: Яков Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Васильевич