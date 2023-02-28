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Устинья Павловна

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Место рождения

Сабанчино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1823

Дата смерти

01.08.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабанчино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
09.09.1845

Муж: Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1847

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
01.08.1848
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.09.1850

Дочь: Надежда Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.11.1859

Сын: Яков Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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