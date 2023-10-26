Вашкеева Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1968
Отец: Будяк Анатолий Григорьевич
Мать: Будяк Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
17.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вашкеев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
21.08.1996
Дочь: Леонова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Вашкеев Владимир Александрович