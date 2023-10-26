Вашкеева Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкеева Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1968

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1968

Отец: Будяк Анатолий Григорьевич

Мать: Будяк Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
17.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вашкеев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
21.08.1996

Дочь: Леонова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Вашкеев Владимир Александрович

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