Вашкеев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вашкеева Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
21.08.1996
Дочь: Леонова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Вашкеева Наталья Анатольевна