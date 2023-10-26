Вашкеев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВашкеев Владимир Александрович

Вашкеев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкеева Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
21.08.1996

Дочь: Леонова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Вашкеева Наталья Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.