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Будяк Ирина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1940

Дата смерти

13.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1964

Дочь: Скрыба Клавдия Анатольевна

Отец ребёнка: Будяк Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1966

Дочь: Будяк Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Будяк Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1968

Дочь: Вашкеева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Будяк Анатолий Григорьевич

Смерть
13.09.2018

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