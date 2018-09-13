Будяк Ирина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1940
Дата смерти13.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1964
Дочь: Скрыба Клавдия Анатольевна
Отец ребёнка: Будяк Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1966
Дочь: Будяк Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Будяк Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1968
Дочь: Вашкеева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Будяк Анатолий Григорьевич
Смерть
13.09.2018