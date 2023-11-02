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Глазунов Михаил Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазунов Прокофий Иванович

Мать: Глазунова Елена Кузьминична

Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Паньшина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Глазунова Ксения Семеновна

Глазуновка, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1903

Дочь: Лапчинская Глафира Михайловна

Мать ребёнка: Глазунова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олькова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Глазунова Ксения Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903
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