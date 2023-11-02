Глазунов Михаил Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1903
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: Паньшина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Глазунова Ксения Семеновна
Глазуновка, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: Лапчинская Глафира Михайловна
Мать ребёнка: Глазунова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олькова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Глазунова Ксения Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903